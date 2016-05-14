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    «Челси» на прощание подарил Хиддинку скутер и клюшку для гольфа

    Главный тренер «Челси» Гус Хиддинк получил от клуба на прощание в подарок синий скутер и клюшки для гольфа. Напомним, голландский специалист покинет команду по окончании нынешнего сезона. Со следующего сезона лондонский клуб возглавит Антонио Конте.

    Отметим, что Хиддинк возглавил «Челси» в декабре прошлого года. Под руководством тренера команда на данный момент занимает в турнирной таблице чемпионата Англии девятое место.

    Источник: Twitter

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    14.05.2016 20:08
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +128

      Arhadiavol 15 мая 2016, 12:41

      ему только на скутере кататься...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +249

      Alek7183 15 мая 2016, 08:43

      Интересно, к чему это?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +34

      толллян 14 мая 2016, 21:27

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      дотопил челси

      -5
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      ...
      Рейтинг: +87

      M@k@R_NVRS > толллян 14 мая 2016, 22:38

      да с хрена ли дотопил? посмотри статистику, перед тем как словами разбрасываться... Гус тренер норм!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +284

      Kano 14 мая 2016, 20:58

      Перстень ждал старик.

      2
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