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    Кроос повторил рекорд Озила по количеству голевых передач

    Полузащитник «Реала» Тони Кроос сделал голевую передачу на нападающего Криштиану Роналду в матче 38-го тура Примеры с «Депортиво». Отметим, что данный ассист стал для немецкого хавбека 10-м в нынешнем сезоне в чемпионате Испании. Таким образом, 26-летний полузащитник повторил рекорд экс-игрока «Реала» Месута Озила среди немецких футболистов, который в сезоне-2011/12 совершил аналогичное количество голевых передач.

    В нынешнем сезоне Кроос провел за «Реал» в Примере 32 матча, в которых отметился одним забитым мячом.

    Источник: Twitter

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    14.05.2016 19:20
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +69

      Liverpool-The-Best 14 мая 2016, 22:04

      Суарес выше всех! И по голам и по передачам!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +410

      iron_Savior 14 мая 2016, 20:56

      Хах...у Микки 21 голевуха, кроосик отдыхает)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +386

      Ajax_Amsterdam > iron_Savior 14 мая 2016, 21:53

      микки это кто?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +410

      iron_Savior > Ajax_Amsterdam 14 мая 2016, 23:52

      Генрих

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +226

      Kybik-Pybik 14 мая 2016, 19:47

      но в чем рекорд?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 14 мая 2016, 19:33

      Германия-чемпион!

      0
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