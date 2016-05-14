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    «Милан» представил форму на сезон-2016/17

    Состоялась презентация новой формы «Милана», в которой «россонери» проведут следующий сезон.

    Комплект домашней экипировки выполнен в привычной красно-черной расцветке с вертикальными полосами. При этом рукава футболок полностью черные.

    В новой форме миланская команда проведет сегодняшний матч завершающего 38-го тура Серии А против «Ромы».

    Источник: ФК «Милан»

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    14.05.2016 18:59
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +226

      Kybik-Pybik 15 мая 2016, 18:51

      а что вы мне минуса ставите... это Милан дырявый ему ставте... Я всегда болел за Милан, всегда... но просто так уничтожили команду... что слов не хватает

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2007

      DMитрий 14 мая 2016, 20:10

      Выдержанность стиля - признак класса,- к нему надо возвращаться.

      0
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      Рейтинг: +226

      Kybik-Pybik 14 мая 2016, 19:46

      дырюки

      -2
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