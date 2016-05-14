«Милан» представил форму на сезон-2016/17

Состоялась презентация новой формы «Милана», в которой «россонери» проведут следующий сезон.

Комплект домашней экипировки выполнен в привычной красно-черной расцветке с вертикальными полосами. При этом рукава футболок полностью черные.

В новой форме миланская команда проведет сегодняшний матч завершающего 38-го тура Серии А против «Ромы».