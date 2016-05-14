«Милан» представил форму на сезон-2016/17

а что вы мне минуса ставите... это Милан дырявый ему ставте... Я всегда болел за Милан, всегда... но просто так уничтожили команду... что слов не хватает
Состоялась презентация новой формы «Милана», в которой «россонери» проведут следующий сезон.
Комплект домашней экипировки выполнен в привычной красно-черной расцветке с вертикальными полосами. При этом рукава футболок полностью черные.
В новой форме миланская команда проведет сегодняшний матч завершающего 38-го тура Серии А против «Ромы».
Nuova maglia home per la stagione 2016/17 disegnata da @adidasITA pic.twitter.com/rAPBm6z0HT— AC Milan (@acmilan) 14 мая 2016 г.