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    Плетикоса сыграет с первых минут против «Реала» в своем прощальном матче

    Экс-голкипер «Спартака» и «Ростова» Стипе Плетикоса займет место в воротах «Депортиво» в матче завершающего 38-го тура Примеры против «Реала». Напомним, хорватский страж ворот на днях объявил о завершении карьеры по окончании нынешнего сезона. Таким образом, поединок на «Риасоре» станет для вратаря прощальным. Плетикоса в общей сложности выступал в РФПЛ с 2007-го по 2015-й годы.

    Полностью составы команд выглядят следующим образом:

    Депортиво: Плетикоса, Мануэль Пабло, Аррибас, Сидней, Наварро, Картабия, Москера, Бергантиньос, Файр, Лукас, Луис Альберто.

    Запасные: Ману, Кани, Риера, Родригес, Боргес, Хонас Гутьеррес, Робер.

    Реал: Навас, Карвахаль, Рамос, Пепе, Марсело, Кроос, Каземиро, Модрич, Бэйл, Бензема, Роналду.

    Запасные: Касилья, Варан, Хамес, Ковачич, Хесе, Иско, Данило.

    Начало поединка – 18.00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию встречи.

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.05.2016 17:51
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz 15 мая 2016, 11:22

      Удачи, Стипе!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 14 мая 2016, 17:53

      норм

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