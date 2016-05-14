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    Кинг: «Ушел из «Челси», потому что недостаточно быть просто лучшим парнем в Лондоне»

    Полузащитник «Лестера» Энди Кинг накануне матча 38-го тура АПЛ с «Челси» вспомнил время своего выступления за лондонский клуб.

    «На прошлой неделе я получил золотую медаль и поднял над головой кубок АПЛ. Это лучший день в моей жизни. Но эта неделя будет для меня тоже особенной, потому что мы сыграем с «Челси». Когда я уходил оттуда, эра Романа Абрамовича только начиналась. Мне тогда сказали, что недостаточно быть просто лучшим парнем в Лондоне, чтобы играть за клуб», – сказал Кинг.

    Источник: Daily Mail

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    14.05.2016 16:27
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +284

      Kano 14 мая 2016, 20:59

      Правильно все поступили. Челси выиграл не мало, да и Кинг выиграл не мало.

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