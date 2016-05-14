Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Фергюсон мог уйти из «Манчестер Юнайтед» в 2001 году

    Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон заявил, что летом 2001 года мог покинуть стан «красных дьяволов».

    «Самая большая ошибка, которую я совершил, – объявление об уходе из «Манчестер Юнайтед» на старте сезона-2001/02. Но зимой я передумал и начал думать, как снова вернуть команду на вершину», – сказал Фергюсон.

    Отметим, что Фергюсон возглавлял «Манчестер Юнайтед» с 1986 по 2013 год. За это время команда завоевала 13 титулов чемпиона АПЛ и дважды становилась победителем Лиги чемпионов.

    Источник: Mirror.co.uk

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.05.2016 15:01
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +14

      Rebell69 14 мая 2016, 15:10

      Легенда...

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11