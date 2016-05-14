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    Слимани вместо «Лестера» может оказаться в «Тоттенхэме»

    Нападающий «Спортинга» Ислам Слимани может продолжить карьеру в «Тоттенхэме». Напомним, на днях появилась информация, что алжирец близок к переходу в «Лестер», однако, как сообщает источник, «шпоры» собираются перехватить 27-летнего футболиста «львов» у новоиспеченного чемпиона Англии.

    Слимани уже долгое время входит в сферу интересов «Тоттенхэма», который готов заплатить отступные за игрока, составляющие 30 миллионов евро. В текущем сезоне форвард забил 26 голов в 31-м поединке чемпионата Португалии.

    Источник: A Bola

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    14.05.2016 13:28
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3422

      FRZZ 14 мая 2016, 14:14

      26 голов в 31-м поединке чемпионата Португалии - это хороший показатель.

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