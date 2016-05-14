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    В случае положительных допинг-проб игроков, «Ростов» могут лишить медалей и понизить в классе

    Известный спортивный юрист Евгений Кречетов разъяснил, чем может обернуться для «Ростова» положительные допинг-пробы игроков, взятые после поединка 28-го тура РФПЛ с «Динамо» (3:1).

    – Имела ли право ФИФА проверить сразу 11 человек?

    – Это, конечно, необычно. Но законно. Ситуация уникальная. Я, честно говоря, и не припомню чего-то подобного. Как правило, проверка не организуется ФИФА, и проверяют двух футболистов. Если более чем у одного игрока находят допинг – тогда уже следует тотальная проверка.

    – Есть объяснение, почему проверяют только “Ростов”?

    – Ответа на данный вопрос у меня нет. Такова воля антидопингового органа.

    – Если кто-то из игроков “Ростова” попадается на допинге, что ему грозит?

    – Грозят санкции. Максимальное наказание – четыре года дисквалификации. Но это если будет доказано, что допинг принимался осознанно и вина очевидна. Более вероятна дисквалификация на два года. Но наказание может быть и более мягким. В случае отсутствия умысла, небрежности и так далее.

    – Что грозит “Ростову”, если на допинге попадется один-два игрока?

    – В таком случае команде ничего не грозит. Пострадают только футболисты.

    – А если допустить, что допинг будет выявлен у троих и более?

    – Тогда санкции применяют и к команде. Наказание, по всей видимости, будет определять дисциплинарный комитет ФИФА, поскольку тестирование проводилось ФИФА – статья 59 антидопингового регламента ФИФА такую возможность предполагает. Заранее установленных санкций нет – Дисциплинарный комитет вправе применить любую из санкций, изложенных в статье 12 Дисциплинарного регламента ФИФА. Все будет зависеть от количества попавшихся игроков и иных факторов.

    – С “Ростова” снимут очки?

    – Длинный список санкций прописан в дисциплинарном кодексе ФИФА. Есть и такой пункт, как исключение из текущего соревнования и перевод в низший дивизион…

    – Допустим, “Ростов” попадает в Лигу чемпионов, а на допинге попадаются три игрока. Что тогда?

    – Можно только гадать, решение примет Дисциплинарный комитет с учетом всех обстоятельств. Но если количество попавшихся игроков будет значительно, вряд ли “Ростов” пустят в Лигу чемпионов.

    – Медалей могут лишить?

    – Теоретически да. Могут исключить из текущего соревнования.

    – То есть понизить в классе?

    – Это уже последствия. Посмотрим. Пока ведь только пробы взяли – еще ни у кого ничего не нашли. И, бог даст, не найдут.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.05.2016 12:15
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    Комментарии79
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      Рейтинг: +412

      Eds 15 мая 2016, 14:14

      Статья о том, как разделить шкуру не убитого медведя...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +47

      kiril1986 15 мая 2016, 11:57

      Топ клубы решили Ростов слить любым способом

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +362

      sargassov 15 мая 2016, 00:00

      Короче, клубу приблизившемуся к верху грозит сами-знаете-что. Тут вам не АПЛ

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 14 мая 2016, 19:11

      Для сохранения Динамо уберут Ростов.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 14 мая 2016, 18:47

      Вот скажите мне пожалуйста,почему на этом сайте дебилов-спартаковец 1,цска 1,динамо 1,а бомжей целых 4 мудака? Я так понимаю,все поняли о ком речь?

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +41

      phobos 14 мая 2016, 17:43

      Газпром мельдоний подсыпал игрокам в чай

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +399

      guron88 14 мая 2016, 17:38

      Резонно задать два вопроса: 1)Почему вот иммменнно "Ростов" ? 2)И почему иммменнно сейчас, а не в ноябре, к примеру ?

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > guron88 14 мая 2016, 18:59

      Миллер был уверен ,что Зенит пройдёт в ЛЧ. Сейчас он понял что ..опа и надо спасать положение любыми средствами.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +17

      kex7 14 мая 2016, 16:53

      хотят слить. гады...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +15

      djsid 14 мая 2016, 16:52

      Зенит выиграть не может,так ГАЗПРОМ поможет!!!!!

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +208

      Kurp 14 мая 2016, 16:20

      Ростов будет чист , назло всем врагам

      3
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