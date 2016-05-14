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    Ван Гаал: «Мы изначально не имели шансов стать чемпионами»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал признал, что в текущем сезоне АПЛ у его команды изначально не было шансов на чемпионский титул. После 37 туров «МЮ» занимает в турнирной таблице пятое место.

    «Мы можем выиграть Кубок Англии. Конечно, нашей задачей было попадание в Лигу чемпионов, и если мы не финишируем в топ-4, то не добьeмся цели. При этом перед заключительным туром мы сохраняем математические шансы на четвeртое место.

    Не так уж и много команд могут этим похвастать. Конечно же, вы можете сказать, что «Манчестер Юнайтед» должен быть чемпионом. Знаю, что от нас ожидали чего-то подобного, но не думаю, что это было реально», — сказал голландец.

    Источник: FourFourTwo

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    14.05.2016 08:26
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +110

      Baich 14 мая 2016, 19:53

      Просто уйди!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +258

      red-white fox 14 мая 2016, 14:59

      Изначально Лестер имел все шансы стать чемпионами.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1775

      VGreen 14 мая 2016, 12:06

      МРАЗЬ ЁБАНАЯ. как же он бесит своими высказываниями. какой нахер Кубок Англии?? какой ТОП-4?? МЮ должен всегда бороться только за чемпионство!!! сколько бабла вбухано!!!

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +30

      sebp05 14 мая 2016, 10:49

      Раньери: "Да мы с первого тура знали, что это реально"

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +27

      ROONEY_1988 14 мая 2016, 10:12

      ЛВГ отстой уволить на хер его..........

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +619

      ManUtd-Volgograd 14 мая 2016, 10:07

      Вот он черт конченый! Противно слушать его комментарии!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 14 мая 2016, 09:59

      с таким тренером НИКОГДА! ничего хорошего не светит!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +60

      DmitriM 14 мая 2016, 08:45

      Тупой лох, после 10 тура, когда МЮ был на первой строчке, пел совсем другую песню, и про прогресс команды, и что будут бороться за титул...

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