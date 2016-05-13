Косово – 210-й член ФИФА

На конгрессе ФИФА принято решение о принятии в ряды организации Федерации футбола Косово.

За вступление Косово в ряды ФИФА проголосовал 141 член, против – 23. Таким образом, Косово стало 210-м членом ФИФА, и сборная этой страны сможет принять участие в отборочном турнире на чемпионат мира 2018 года.

Напомним, в начале мая Косово стало членом УЕФА.