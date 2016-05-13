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    Косово – 210-й член ФИФА

    На конгрессе ФИФА принято решение о принятии в ряды организации Федерации футбола Косово.

    За вступление Косово в ряды ФИФА проголосовал 141 член, против – 23. Таким образом, Косово стало 210-м членом ФИФА, и сборная этой страны сможет принять участие в отборочном турнире на чемпионат мира 2018 года.

    Напомним, в начале мая Косово стало членом УЕФА.

    Источник: ФИФА

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    13.05.2016 22:01
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 14 мая 2016, 09:11

      Чё вы скалитесь? Вам то какая разница,где Косово.В своей стране нужно порядок наводить.А то одной рукой указываем другим как жить,а другой мельдоний сыпем конкурентам

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 14 мая 2016, 08:14

      Крым не будет в УЕФА и ФИФА , потому что Россия сама боится исключения, если примет в РФС крымские команды.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +300

      Zeff 14 мая 2016, 06:18

      Тогда уж последовательно: Крым-211. Будут у нас 2 федерации футбола.
      В Великобритании их вобще 4. А когда Сербия вернёт Косово, и у них будет 2.

      0
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      Рейтинг: -17

      Дагыстанец 14 мая 2016, 05:06

      Мои поздравления молодцы буду за вас болеть !!))

      -1
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      Рейтинг: +40

      Aiur 14 мая 2016, 03:06

      весело будет, косово против сербии)

      0
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      Рейтинг: +98

      redarmy83 14 мая 2016, 02:24

      А можно Америку еще отдельно по штатам принять. Косово - есть Сербия!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +14

      Бабыта 14 мая 2016, 01:20

      Жеребьёвка превратится в цирк, когда нужно будет разводить по разным группам Россию и Украину, Косово и Сербию, Армению и Азербайджан, Испанию и Гибралтар... Кого ещё забыл?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6979

      1bear 14 мая 2016, 00:48

      ..чушь, полный бред

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1631

      sерж 14 мая 2016, 00:04

      ватикан не забудьте

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +221

      ГераХэвиЛОКО 13 мая 2016, 23:11

      Днр

      0
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