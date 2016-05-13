Косово – 210-й член ФИФА

Чё вы скалитесь? Вам то какая разница,где Косово.В своей стране нужно порядок наводить.А то одной рукой указываем другим как жить,а другой мельдоний сыпем конкурентам
На конгрессе ФИФА принято решение о принятии в ряды организации Федерации футбола Косово.
За вступление Косово в ряды ФИФА проголосовал 141 член, против – 23. Таким образом, Косово стало 210-м членом ФИФА, и сборная этой страны сможет принять участие в отборочном турнире на чемпионат мира 2018 года.
Напомним, в начале мая Косово стало членом УЕФА.