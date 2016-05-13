Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Плетикоса завершит карьеру после матча с «Реалом»

    Бывший вратарь «Спартака» и «Ростова» Стипе Плетикоса, ныне выступающий за «Депортиво», объявил о завершении профессиональной карьеры.

    «Я долго размышлял по этому поводу и в итоге решил, что время настало. Игра с «Реалом» станет для меня последней в карьере. «Депортиво» – потрясающий клуб, в котором меня хорошо встретили. Мне нравится город и игроки, выступающие в нашей команде. Однако мне уже 37 лет, а в таком возрасте мужчина должен больше думать о своей семье. Хочу уделять им больше внимания», – приводит слова Плетикосы Sportske Novosti.

    Стоит отметить, что в нынешнем сезоне хорватский вратарь провел за клуб из Ла-Коруньи лишь один матч. Встреча между «Депортиво» и «Реалом» состоится завтра и начнется в 18:00 по московскому времени.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.05.2016 18:30
    Рекомендуем
    Комментарии14
    ...
    • ...
      Рейтинг: +369

      СЛАВА 81 13 мая 2016, 21:25

      Плетикоса - один из самых лучших вратарей.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +37

      Foxitkuban 13 мая 2016, 21:02

      Минус еще одна легенда..

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga 13 мая 2016, 20:57

      Просто захотел сыграть напоследок, вот и объявил о завершении карьеры, чтобы его поставили в основу!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +112

      Apocalypse 13 мая 2016, 20:24

      Стёпа, спасибо за всё.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +295

      dudarik 13 мая 2016, 19:47

      Удачи

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2141

      diadushka 13 мая 2016, 19:21

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Плетикоса, Плетикоса - сиди дома, плети косы.......

      -10
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +210

      castromen 13 мая 2016, 19:03

      Плетикоса останется в памяти, и как спартаковец,и как сельмашовец.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +186

      mnb 95 13 мая 2016, 18:59

      Хороший вратарь и достойно уходит!

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 13 мая 2016, 18:44

      Удачи,капитан

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +408

      АлёшкА91 13 мая 2016, 18:44

      Великий!

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11