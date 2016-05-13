Навас: «Уверены, что обыграем «Атлетико» в финале»

Вратарь «Реала» Кейлор Навас не сомневается в том, что его команда выиграет Лигу чемпионов в этом сезоне. Напомним, что в финале главного клубного турнира Европы «Реал» сыграет с «Атлетико». Встреча состоится 28 мая на «Сан-Сиро».

«Финал Лиги чемпионов – это то, о чем ты всегда мечтаешь. Для меня огромная привилегия играть в финальном матче этого турнира. Мы абсолютно уверены, что победим «Атлетико», – заявил костариканец.