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    Навас: «Уверены, что обыграем «Атлетико» в финале»

    Вратарь «Реала» Кейлор Навас не сомневается в том, что его команда выиграет Лигу чемпионов в этом сезоне. Напомним, что в финале главного клубного турнира Европы «Реал» сыграет с «Атлетико». Встреча состоится 28 мая на «Сан-Сиро».

    «Финал Лиги чемпионов – это то, о чем ты всегда мечтаешь. Для меня огромная привилегия играть в финальном матче этого турнира. Мы абсолютно уверены, что победим «Атлетико», – заявил костариканец.

    Источник: Marca

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    13.05.2016 08:52
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +2141

      diadushka 15 мая 2016, 11:59

      Не фанат Реала, но вы все-таки великий клуб, поэтому не ударьте в грязь лицом и обыграйте этот гнилой атлетико с его скучной игрой и грязным тренером!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +22

      Fizruck 13 мая 2016, 11:20

      От того еще интереснее смотреть

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +281

      trudovik 13 мая 2016, 09:56

      хоть и не люблю Атлетико, но буду рад если выиграют именно они.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +28

      Fdo Torres 13 мая 2016, 09:28

      Игра покажет

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +140

      BarcelonianDestroyer 13 мая 2016, 09:21

      Так же думала и Барселона и Бавария, но вы все видели,посмотрим

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +12321

      Вомбат 13 мая 2016, 09:15

      А я абсолютно не уверен.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 13 мая 2016, 09:13

      Что чемпионате то и финале ждет вас

      1
      Ответить
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      Рейтинг: -17

      -SHERLS 13 мая 2016, 09:10

      Всё зависит сколько денег положите на счёт Инфантино!!!

      -1
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