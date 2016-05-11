Драман: «Локомотив» – это дерьмо, а не бизнес»

Экс-игрок «Локомотива» Хамину Драман рассказал о том, к во время его пребывания велся бизнес в железнодорожном клубе.

– Как можно тратить столько денег на игроков. Например, на меня «Локомотив» спустил деньги впустую и не получил взамен ничего. Это дерьмо, а не бизнес. Когда с тобой подписывают контракт, а дальше всем все равно, что с тобой происходит. Так было до прихода президента-женщины, не знаю, что изменилось. Но когда в «Локомотиве играл я, мне платили мою зарплату – и на этом финиш. Как ты играл в предыдущем сезоне, рассчитывают ли на тебя в новом сезоне – неважно. «Локомотив» – слишком большой клуб, чтобы допускать такое.

Когда я играл в «Кубани», после каждого матча узнавал у тренера, что он думает о моей игре, что я сделал не так, как мне стать лучше. В «Локомотиве» закончилась игра, и ничего не имеет значения. Что происходит, почему мы проиграли, какие ошибки нам надо исправить, почему наш игрок побежал в эту зону и привез гол – ничего подобного. Все, о чем думают в «Локомотиве», – это как платить большие деньги. Самая большая зарплата в команде, кстати, была у Одемвинги. Все ищут хороших условий, конечно, но…

– При вас в «Локомотиве» играло много странных легионеров: Обинна, Илич, Фалл, Фининьо… Вы задумывались о том, что они делают в команде?

– Главной проблемой в «Локомотиве» были тренеры, которые не привносили в команду никакой конкуренции. Я бы как тренер никогда не дал игроку понять: ты железно будешь играть до конца сезона.

Тот «Локомотив» был клубом, где всем на все плевать: мы получим свои деньги и уедем. Русские парни в «Локомотиве» сами прививали такую ментальность иностранцам: все расслаблены и не думают о том, что время уходит. Вот Сычев: вроде как один из лучших нападающих России. Но он был настолько расслаблен, и еще больше успокаивался, когда узнавал, что опять выйдет в составе. И когда игроки видели такого Сычева: «Какого черта? А о чем мне тогда волноваться?»

– Говорят, Бышовец брал деньги за место в составе. Сам он все опровергает.

– Это касается не только Бышовца. Может, ему и не платили, я многого о нем не знаю, но другие тренеры делали вещи хуже, чем Бышовец. Тренеры в «Локомотиве» настолько умны, что ты не поймаешь их за руку. За их спиной были люди, вроде мафии, – они и брали деньги.

– Что за тренеры этим занимались?

– Под запись я не буду называть имен. Но такие случаи были, я точно знаю. Марко Баша, мой хороший друг в «Локомотиве», сможет это подтвердить. Эти истории убивали клуб. «Локомотив» должен выигрывать чемпионат каждые два-три сезона. Посмотрите на стадион «Локомотива», на базу, на наши возможности, на то, сколько клуб платит за футболистов. Он не может быть ниже клубов вроде казанского «Рубина». Но грязные дела все портят.