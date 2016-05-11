Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Драман: «Локомотив» – это дерьмо, а не бизнес»

11 мая 2016, 17:10
7

Экс-игрок «Локомотива» Хамину Драман рассказал о том, к во время его пребывания велся бизнес в железнодорожном клубе.

– Как можно тратить столько денег на игроков. Например, на меня «Локомотив» спустил деньги впустую и не получил взамен ничего. Это дерьмо, а не бизнес. Когда с тобой подписывают контракт, а дальше всем все равно, что с тобой происходит. Так было до прихода президента-женщины, не знаю, что изменилось. Но когда в «Локомотиве играл я, мне платили мою зарплату – и на этом финиш. Как ты играл в предыдущем сезоне, рассчитывают ли на тебя в новом сезоне – неважно. «Локомотив» – слишком большой клуб, чтобы допускать такое.

Когда я играл в «Кубани», после каждого матча узнавал у тренера, что он думает о моей игре, что я сделал не так, как мне стать лучше. В «Локомотиве» закончилась игра, и ничего не имеет значения. Что происходит, почему мы проиграли, какие ошибки нам надо исправить, почему наш игрок побежал в эту зону и привез гол – ничего подобного. Все, о чем думают в «Локомотиве», – это как платить большие деньги. Самая большая зарплата в команде, кстати, была у Одемвинги. Все ищут хороших условий, конечно, но…

– При вас в «Локомотиве» играло много странных легионеров: Обинна, Илич, Фалл, Фининьо… Вы задумывались о том, что они делают в команде?

– Главной проблемой в «Локомотиве» были тренеры, которые не привносили в команду никакой конкуренции. Я бы как тренер никогда не дал игроку понять: ты железно будешь играть до конца сезона.

Тот «Локомотив» был клубом, где всем на все плевать: мы получим свои деньги и уедем. Русские парни в «Локомотиве» сами прививали такую ментальность иностранцам: все расслаблены и не думают о том, что время уходит. Вот Сычев: вроде как один из лучших нападающих России. Но он был настолько расслаблен, и еще больше успокаивался, когда узнавал, что опять выйдет в составе. И когда игроки видели такого Сычева: «Какого черта? А о чем мне тогда волноваться?»

– Говорят, Бышовец брал деньги за место в составе. Сам он все опровергает.

– Это касается не только Бышовца. Может, ему и не платили, я многого о нем не знаю, но другие тренеры делали вещи хуже, чем Бышовец. Тренеры в «Локомотиве» настолько умны, что ты не поймаешь их за руку. За их спиной были люди, вроде мафии, – они и брали деньги.

– Что за тренеры этим занимались?

– Под запись я не буду называть имен. Но такие случаи были, я точно знаю. Марко Баша, мой хороший друг в «Локомотиве», сможет это подтвердить. Эти истории убивали клуб. «Локомотив» должен выигрывать чемпионат каждые два-три сезона. Посмотрите на стадион «Локомотива», на базу, на наши возможности, на то, сколько клуб платит за футболистов. Он не может быть ниже клубов вроде казанского «Рубина». Но грязные дела все портят.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Локомотив Драман Хамину
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Etiainen
1462976672
них...се сказанул! а потом будет: "это журналисты меня не так поняли, исказили" )))
Ответить
андрей андреев
1462977593
РЖД моет народные деньги,всех в тюрьму,вместе с тем кто их назначил)мы же знаем кто это)))
Ответить
Диктор
1462981259
Сильно................
Ответить
Обер-КанцлерЪ
1462983770
А теперь перечитайте заголовок и одно из первых предложений: "Например, на меня «Локомотив» спустил деньги впустую и не получил взамен ничего. Это дерьмо, а не бизнес." Найдите одно отличие и дайте редактору заголовка в бороду, чтоб больше не делал провокаций.
Ответить
Oleg007
1462994101
какой там бизнес, просто пилят бюджетные деньги
Ответить
Diesel133
1463064275
заголовок некорректен. Тот, кто его написал, долбанись головой о стену.
Ответить
Главные новости
Фото«Ливерпуль» арендовал защитника «Барселоны»
21:09
Дзюба продолжает попытки вернуться в «Спартак»
20:43
Громкое заявление Ерохина после поражения «Зенита» от «Родины»
20:29
1
У Абдулкадырова из ЦСКА есть три варианта в РПЛ
19:52
Игдисамов одобрил трансфер защитника «Ростова» в ЦСКА
19:15
4
Губерниев прокомментировал сенсационное поражение «Зенита» от «Родины»
18:22
1
Названа причина, почему Андрей Мостовой не перейдет в «Спартак»
17:50
4
У Мостового есть два варианта в РПЛ, но мешает его зарплата
17:38
5
Сотрудника «Матч ТВ» дерзко обокрали во Франции
16:47
11
Семин сделал фундаментальный вывод из матча «Спартак» – «Краснодар»
16:25
6
Все новости
Все новости
Квеквескири ответил, в каком году «Динамо» станет чемпионом
20:59
Комментарий Бабаева о скором снятии бана с России
20:07
Слуцкий сообщил, что китайцы оплакивали его уход из «Шэньхуа»
19:42
Семак ответил, будут ли Соболев и Аугусто играть вместе
19:31
Петржела призвал уволить Семака после поражения «Зенита» от «Родины»
18:58
1
Губерниев прокомментировал сенсационное поражение «Зенита» от «Родины»
18:22
1
Названа причина, почему Андрей Мостовой не перейдет в «Спартак»
17:50
4
У Мостового есть два варианта в РПЛ, но мешает его зарплата
17:38
5
«Динамо» сообщило об уходе Маухуба в аренду
17:21
Слуцкий спрогнозировал чемпиона России
17:05
1
Сотрудника «Матч ТВ» дерзко обокрали во Франции
16:47
11
Семин сделал фундаментальный вывод из матча «Спартак» – «Краснодар»
16:25
6
Канчельскис объяснил, почему «Зенит» проиграл дома «Родине»
16:11
1
Дочь тренера ЦСКА станет певицей
16:03
3
Слуцкий определил, какое место в РПЛ займет «Спартак»
15:51
23
Батраков раскрыл позицию насчет перехода в «Галатасарай»
15:30
5
Агент выявил тенденцию летнего трансферного окна в РПЛ
15:26
Терехин назвал московский клуб РПЛ, у которого «игры нет вообще»
15:02
2
Агент описал трансфер Даку в «Спартак» одним прилагательным
14:48
Видео«Говяшка залетела»: Агкацев – о своей ошибке в матче со «Спартаком»
14:32
2
Баженов увидел ошибку Карседо в проигранном матче с «Краснодаром»
14:29
5
Писарев объяснил, почему «Спартак» проиграл «Краснодару»
14:27
9
Мостовой прокомментировал поражение «Спартака» от «Краснодара»
14:11
5
«Галатасарай» дал «Локомотиву» один день на решение по трансферу Батракова
14:03
2
Орлов сказал, что его поразило в игре «Зенита» с «Родиной»
13:56
5
ФотоИгрок «Родины» перешел в клуб из Беларуси
13:51
1
3 клуба РПЛ рассмотрят подписание двух игроков «Зенита»
13:29
9
Оздоев: «Россию в ближайшие 3-4 года никуда не допустят»
13:18
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+