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    «Бордо» сыграет с «ПСЖ»

    11 мая состоится матч 37-го тура чемпионата Франции, в котором «Бордо» на своем поле примет «ПСЖ». Парижане уже давно оформили чемпионский титул и теперь играют в расслабленном режиме, иногда даже уступая сопернику. Что касается «Бордо», то команда идет на 11-й позиции.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона. Начало матча в 21:30.

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.05.2016 11:11
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