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    Совладелец «Вест Хэма»: «Автобус «МЮ» не поврежден, они могли бы приехать пораньше»

    Совладелец «Вест Хэма» Дэвид Салливан прокомментировал инцидент с нападением фанатов лондонцев на автобус «Манчестер Юнайтед» перед игрой 35-го тура АПЛ.

    «Плохо, что матч перенесли: будет уже поздний вечер, и многие из наших фанатов не смогут остаться.

    Я не понимаю, почему «Манчестер Юнайтед» не мог приехать часам к шести – они вполне могли бы это сделать. Они знали, что будет толпа. Это безумие.

    Люди собрались возле автобуса, но не нападали на него. Если вы посмотрите на автобус, то увидите, что повреждений нет.

    Если бы мы приехали поздно на «Олд Траффорд», то ради нас матч не переносили бы», – сказал Салливан.

    Источник: The Sun

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    10.05.2016 23:27
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +44

      dak180990 11 мая 2016, 11:30

      russkiisergei
      Ты смотри на фото! Потом узнаешь, почему опоздали

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +878

      talgatnurzhanov2006 11 мая 2016, 06:50

      точно

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +238

      Громит 11 мая 2016, 04:42

      Автобус был атакован в Манчестере)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +78

      msbleff 11 мая 2016, 02:39

      старая школа ВестХэма, узнаю старушку Англию 90х годов

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +78

      msbleff 11 мая 2016, 02:38

      Комментарий удален.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 11 мая 2016, 00:22

      дикари!

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