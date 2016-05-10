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    Ван Гаал: «Фотографии говорят обо всем»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал прокомментировал нападение на автобус команды, из-за чего был отложен матч 35-го тура АПЛ против «Вест Хэма».

    «Фотографии говорят обо всем. Я видел, как полиция все это снимала.

    Это эмоциональная ситуация для людей, но для нас это уже второй раз, когда матч в Лондоне начинается позже. Сейчас лучше, чем в прошлый раз: у нас хотя бы есть время на подготовку.

    Это не первый раз, когда я вижу подобное. Все это не очень хорошо, потому что оказывает влияние на игроков. Жаль», – сказал ван Гаал.

    Источник: Telegraph.co.uk

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    10.05.2016 21:57
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +44

      dak180990 11 мая 2016, 11:30

      Ну это же жесть, так же нельзя

      0
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    • ...
      Рейтинг: +119

      nitto 10 мая 2016, 23:23

      Мусарня на конях...ничего смешнее не видел, если бы беспорядки были серьёзнее, такая легкая экипировка не спасла...

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