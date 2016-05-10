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    Раньери: «Надеюсь, в течение нескольких лет мы сможем выйти на уровень «Ноттингем Форест»

    Главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери сравнил достижения своей команды с успехом «Ноттингем Форест», который сумел выиграть чемпионат Англии на следующий год после попадания в высший дивизион, а затем дважды победил в Кубке европейских чемпионов.

    «В английском футболе много денег. Они не являются необходимыми для победы, но все же помогают. Мы исключение.

    Говорят, достижения «Ноттингем Форест» были выше наших, поскольку они дважды выиграли КЕЧ, выйдя из низших дивизионов. Надеюсь, мы достигнем этого уровня в течение нескольких лет.

    О нас снимают фильм? Если кино будет таким же успешным ,как и команда, то на мою роль могут брать кого угодно», – сказал Раньери.

    Источник: Squawka Football

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    10.05.2016 19:14
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