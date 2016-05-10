Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Ярмоленко: «По приезду в сборную подойду к каждому из ребят и пожму ему руку»

    Хавбек «Динамо» Андрей Ярмоленко признал, что поступил неправильно, когда ударил Тараса Степаненко в матче с «Шахтером».

    «Конечно, в мой адрес вылилось очень много критики. И я, безусловно, согласен с тем, что поступил неправильно. Нужно уметь не поддаваться на провокации, и играть в футбол. А коль уже повелся, то необходимо это признать и отвечать за свой поступок.

    И мне очень неприятно, что все это произошло. Особенно неприятно то, что такой эпизод увидели миллионы детей, которые являются болельщиками «Динамо», «Шахтера», которые просто любят футбол. Подобного необходимо избегать в будущем: задача футболистов во время матча – играть в футбол, а не выяснять отношения.

    В целом, считаю, что в этой ситуации неправы многие. Неправильно поступил Степаненко, побежав к динамовским болельщикам, и он сам сказал, что жалеет об этом. Неправильно поступил Тарас еще и после матча, когда на всю страну нелицеприятно высказался в адрес Гармаша. Неправильно поступил Кучер, выбежав на поле со скамейки запасных. Неправильно поступил Срна, когда после игры распевал в самолете все эти песни. Драться на футбольном поле, как это сделал я, – тоже неправильно.

    Одним словом, в этой ситуации многие наломали дров. Надеюсь, эта история послужит всем нам хорошим уроком, и в будущем подобного не повторится. А то, что произошло, уже не изменишь – с этим придется жить, от этой ситуации никуда не денешься. Но главное – сделать правильные выводы.

    Я согласен со Степаненко в том, что никто не будет заставлять нас с ним ходить за ручку или дружить семьями. Но если плавно перейти к теме сборной, то скажу главное: когда я приезжаю в расположение национальной команды, то для меня всегда «Динамо», «Шахтер», «Днепр», «Заря» и все остальные клубные вопросы уходят на второй план. Так было всегда, и ничего не изменится на этот раз.

    Потому что ты защищаешь честь своей страны, и нужно забывать все, что этому может помешать. В том числе, речь о всякого рода конфликтных ситуациях. Лично я, приехав в сборную, подойду к каждому из ребят и пожму ему руку. Вне зависимости от того, это игрок «Динамо», «Шахтера», «Днепра» или какого-либо другого клуба», – сказал Ярмоленко.

    Источник: ФК «Динамо»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.05.2016 09:36
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3484

      Diesel133 10 мая 2016, 18:16

      получилось что то в духе: "сами виноваты, пид*расы тупые"))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 10 мая 2016, 12:34

      Ярмоленко: «По приезду в сборную подойду к каждому из ребят пну под зад коленом»

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +427

      Ronaldinho R10 10 мая 2016, 10:26

      Даже животное чувствует свою вину, а Ярмоленко уже не первый раз поступает как тварь. Он не потому ударил Тараса,что тот подбежал к трибунам ультрас Динамо, а по совсем не футбольным причинам, о чем достаточно ярко явствует одно из его интервью, в котором он называет Степаненко сепаратистом и предателем.Ярмоленко среднестатистический представитель холобыдла, лишенного ума и логики. Так уж вышло.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1812

      Black Giz 10 мая 2016, 09:54

      Первый раз случайность. Второй-наводит на мысль. Третий заставляет задуматься. Два раза было, за третьим косяком дело не заржавеет.

      6
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11