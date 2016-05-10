Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    В ФИФА обсудили заявочную кампанию ЧМ-2026

    Президент ФИФА Джанни Инфантино рассказал о том, что во время совета организации в Мехико поднимался вопрос приема заявок на чемпионат мира по футболу 2026 года.

    «Это мой первый конгресс в качестве президента, это первый конгресс новой эры в ФИФА, когда все полностью сосредоточены на футболе и его развитии. Мы говорили о том, как мы можем вкладываться в развитие футбола, мы это представим на конгрессе. Вопрос о заявочной кампании чемпионата мира 2026 года тоже был затронут, мы завтра после заседания об этом объявим», — заявил футбольный чиновник.

    Источник: Р-Спорт

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.05.2016 09:10
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1573

      roman230582 10 мая 2016, 09:18

      Англии отдадут, чтоб не ныли

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11