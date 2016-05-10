Джанни Инфантино: «Мы обсуждали отсутствие Мутко на конгрессе ФИФА, все нормально»

Президент ФИФА Джанни Инфантино отреагировал на отсутствие главы РФС Виталия Мутко на конгрессе ФИФА в Мексике.

«Думаю, он играет в хоккей. Ему приходиться совмещать должности министра спорта и главы национальной федерации футбола, а сейчас проходит чемпионат мира по хоккею.

Он занимается другими вопросами сейчас. Я был в России буквально неделю назад, мы говорили с ним, обсуждали его отсутствие в Мексике на совете и конгрессе. Это жизнь, все нормально», – заявил Инфантино.