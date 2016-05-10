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    Джанни Инфантино: «Мы обсуждали отсутствие Мутко на конгрессе ФИФА, все нормально»

    Президент ФИФА Джанни Инфантино отреагировал на отсутствие главы РФС Виталия Мутко на конгрессе ФИФА в Мексике.

    «Думаю, он играет в хоккей. Ему приходиться совмещать должности министра спорта и главы национальной федерации футбола, а сейчас проходит чемпионат мира по хоккею.

    Он занимается другими вопросами сейчас. Я был в России буквально неделю назад, мы говорили с ним, обсуждали его отсутствие в Мексике на совете и конгрессе. Это жизнь, все нормально», – заявил Инфантино.

    Источник: Р-Спорт

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    10.05.2016 08:43
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 10 мая 2016, 09:47

      А то кто-то переживал из за этого

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