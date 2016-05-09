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    Глава Федерации футбола Италии: «Хочу, чтобы Раньери выиграл ЧМ со сборной»

    Президент Федерации футбола Италии Карло Тавеккио выразил желание, чтобы главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери однаджы возглавил сборную.

    «Это стало бы его высшим достижением. В итальянским списке почета успех Раньери занимает особенное место. Итальянский тренер выиграл АПЛ – это значит, что мы экспортируем свой стиль, компетентность, усилия и чувство долга.

    Все эти качества я вижу в Раньери. Я бы хотел, чтобы он выиграл чемпионат мира со сборной Италии. Это было бы высочайшим достижением. Я сейчас говорю вообще, а не именно о следующем чемпионате. Клаудио молод, у него еще будет время», – сказал Тавеккио.

    Источник: Squawka Football

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    09.05.2016 23:13
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