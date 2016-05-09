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    Ярмоленко: «В ситуации со Степаненко неправы многие»

    Нападающий киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко поделился размышлениями о своем конфликте с игроком «Шахтера» Тарасом Степаненко. Напомним, во время последней встречи команд Ярмоленко ударил Степаненко по ногам после того, как тот продемонстрировал трибунам эмблему «Шахтера».

    «Конечно, в мой адрес вылилось очень много критики. И я, безусловно, согласен с тем, что поступил неправильно. Нужно уметь не поддаваться на провокации и играть в футбол. А коль уже повелся, то необходимо это признать и отвечать за свой поступок. И мне очень неприятно, что все это произошло.

    В целом, считаю, что в этой ситуации неправы многие. Неправильно поступил Степаненко, побежав к динамовским болельщикам, и он сам сказал, что жалеет об этом. Неправильно поступил Тарас еще и после матча, когда на всю страну нелицеприятно высказался в адрес Гармаша. Неправильно поступил Кучер, выбежав на поле со скамейки запасных. Неправильно поступил Срна, когда после игры распевал в самолете все эти песни. Драться на футбольном поле, как это сделал я, – тоже неправильно.

    Я согласен со Степаненко в том, что никто не будет заставлять нас с ним ходить за ручку или дружить семьями. Лично я, приехав в сборную, подойду к каждому из ребят и пожму ему руку. Вне зависимости от того, это игрок «Динамо», «Шахтера», «Днепра» или какого-либо другого клуба», – приводит слова Ярмоленко «Динамо Киев от Шурика».

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.05.2016 22:46
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +269

      grand-igor 10 мая 2016, 11:17

      Ярмоленко- яркий представитель новой уКРАИНЫ !!!!!
      Кругом одно вранье и наплевательское отношение к окружающим

      1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 10 мая 2016, 08:18

      Хохол-что тут еще сказать-все неправы -а я скачу.

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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 9 мая 2016, 23:06

      Посмотрите отличный фильм "Коробка". Он и о любви к футболу, и о жизни насущной со всеми ее проявлениями. И там есть ответы на многие вопросы.

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