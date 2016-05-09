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  • ФА случайно обнародовала расширенный состав сборной Англии на Евро

ФА случайно обнародовала расширенный состав сборной Англии на Евро

9 мая 2016, 21:42
6

Футбольная ассоциация Англии по ошибке опубликовала расширенный состав своей национальной команды на чемпионат Европы.

Сообщается, что по плану список футболистов должен был быть оглашен лишь в конце этой недели.

Среди других футболистов в предварительный состав англичан попали полузащитник Джек Уилшир, сыгравший за «Арсенал» два матча в этом сезоне АПЛ, а также защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу, который из-за травмы не выходил на поле с сентября. Полностью этот состав выглядит следующим образом:

вратари: Джо Харт, Тим Хитон, Фрэйзер Форстер;

защитники: Райан Бертранд, Гэри Кэйхилл, Натаниел Клайн, Фил Ягелка, Люк Шоу, крис Смоллинг, Джон Стоунс;

полузащитники: Деле Алли, Рос Баркли, Эрик Дайер, Дэнни Дринкуотер, Джордан Хендерсон, Адам Лалана, Джеймс Милнер, Рахим Стерлинг, Джек Уилшир;

нападающие: Харри Кейн, Уэйн Руни, Дэниэл Старридж, Джейми Варди.

запасные: Джон Рудди, Дэнни Роуз, Кайл Уокер, Марк Олбрайтон, Фабиан Делф, Марк Нобл, Энди Кэрролл, Джермейн Дефо.

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Источник: Twitter
Чемпионат Европы Англия
Комментарии (6)
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ari-_uri_94
1462820702
Дефо
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kykyi
1462821633
Там вообще невозможно прочитать.
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KingRey21
1462823585
Чтобы соперники имели ввиду...)
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Xiko
1462835885
Случайно...))
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kupryaev
1462839874
случайно))
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STAFOR13
1462856144
ЛОЛ
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