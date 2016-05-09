Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Касильяс: «Хотел бы поблагодарить Арбелоа за все, что он дал «Реалу»

    Бывший голкипер «Реала» Икер Касильяс пожелал удачи защитнику «сливочных» Альваро Арбелоа, для которого матч против «Валенсии» стал последним за мадридский клуб.

    «Один из моих бывших одноклубников, Альваро, объявил об уходе из «Реала». Хотел бы поблагодарить его за все, что он дал клубу.

    Альваро – воспитанник молодежной академии «Реала», но ему пришлось выступать и в других командах, чтобы доказать, что он обладает необходимыми качествами для игры за столь великий клуб. Думаю, каждый игрок «Реала» заслужил такого прощания. Желаю ему всего наилучшего в новой главе его жизни», – сообщил Касильяс.

    Источник: AS

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.05.2016 18:29
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +313

      de bruyne 9 мая 2016, 18:47

      Единственный мужик последний который играл в реале

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11