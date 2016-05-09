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    Аймар сравнил Месси с Джорданом и Федерером

    Бывший полузащитник сборной Аргентины Пабло Аймар высоко оценил игру своего соотечественника нападающего «Барселоны» Лионеля Месси.

    «Представьте, что у вас будет возможность сыграть на одном поле с Месси. Как только он получит мяч, вы поймете, что сейчас он забьет гол или сделает что-нибудь потрясающее. Он точно сделает вас лучше, поскольку никогда не играет в одиночку.

    Месси как Майкл Джордан, который говорил, что промахнулся больше раз, чем забил, но тем не менее всегда бросал дальше, так как приносил своей команде победы. Или как Роджер Федерер. Эти люди понимают, что могут допустить промах. Но они также знают, как выигрывать матчи», – сказал Аймар.

    Источник: Goal.com

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    09.05.2016 17:07
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