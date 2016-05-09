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    Божовича могут дисквалифицировать на полгода за нападение на судью

    Главный тренер «Црвены Звезды» Миодраг Божович может получить длительную дисквалификацию за удар арбитра в матче чемпионата Сербии с «Войводиной».

    В середине второго тайма черногорский специалист был удален с тренерской скамьи за оскорбление судьи Ненада Джокича. Божович дождался арбитра в подтрибунном помещении после окончания поединка, где и атаковал служителя порядка.

    В отношении бывшего наставника «Амкара», «Москвы», «Динамо», «Ростова» и «Локомотива» начато расследование.

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.05.2016 15:58
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 9 мая 2016, 17:10

      Его и в Ростове вечно банили

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