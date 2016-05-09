Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Пеллегрини: «Компани выбыл на очень долгий срок»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Мануэль Пеллегрини сообщил, что есть риск начать следующий сезон без травмированного Венсана Компани.

    «Я не буду говорить о будущем в клубе, так как это больше не моя задача. Но Компани перенес операцию. Не знаю, сколько точно месяцев он пропустит, но могу сказать точно, что он выбыл на очень долгий срок», – приводит слова Пеллегрини BBC.

    Напомним, что 30-летний бельгиец получил травму икроножной мышцы в матче 1/8 финала турнира против «Динамо» Киев. По этой причине он пропустил около месяца. Очередную травму бедра он получил во втором полуфинальном поединке Лиги чемпионов против «Реала».

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.05.2016 07:34
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11