Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Экс-футболист «Тоттенхэма» побрился налысо из-за чемпионства «Лестера»

    Бывший нападающий «Тоттенхэма» Хоссам Мидо сдержал свое обещание и побрился налысо в прямом эфире телеканала beIN Sports, на котором он работает в настоящий момент. Египтянин был убежден, что «Лестер» не станет чемпионом Англии, однако его бывший клуб не сумел переиграть «Челси», что принесло «лисам» досрочное чемпионство.

    Напомним, что ранее в чемпионство «Лестера» также не поверил другой экс-форвард «Тоттенхэма» Гари Линекер, который является воспитанником «лис». Он будет вынужден провести эфир в одном нижнем белье.

    Источник: Facebook.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.05.2016 08:13
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +663

      88serega88 8 мая 2016, 11:41

      Жесть какой он жирный стал!!! еще 33, вроде норм форвард был

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +140

      BarcelonianDestroyer 8 мая 2016, 09:31

      Нехер было умничать

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39

      3JIou KeKcuK 8 мая 2016, 09:19

      Ему идет кстати)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +395

      meiram 8 мая 2016, 08:37

      Не желайте зла "Лестеру" сами посмешищем станете!

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11