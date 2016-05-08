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    Второй состав «Реала» сыграет с «Валенсией»

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан четко расставил приоритеты между чемпионатом Испании и Лигой чемпионов, решив выставить второй состав на встречу с «Валенсией», но едва ли это сделает матч менее интересным для болельщиков. Предсказать итог матча невозможно: ошибки конкурентов могут вывести «Реал» в лидеры за один тур до конца чемпионата, но в свою очередь слабая игра «сливочных» может лишить команду любых шансов на титул.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча. Начало в 18:00. Не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.05.2016 17:23
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +61

      Hiddink95 9 мая 2016, 11:54

      Сейчас несовершеннолетнее население, которое не смотрит футбол, а смотрит только новости с бомбардира прибежит за свои клавиатуры и будет калякать что-то типа: "Реал лутшый! Валенсию вторым составом дёрнули! Бабселонка, учитесь !азазаз"

      0
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      Рейтинг: -92

      Raxor 8 мая 2016, 23:13

      ого, криш во втором составе катает оказывается)

      -1
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      Рейтинг: +71

      stas-kst 8 мая 2016, 18:50

      Какой 2й состав и какая ЛЧ ? До финала 3 недели еще.... А Примера 15 мая последний тур...

      0
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      Рейтинг: +6

      Vano1992 8 мая 2016, 09:54

      Hala madrid

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +140

      BarcelonianDestroyer 8 мая 2016, 08:34

      Блять,я на этих уебков поставил:(

      0
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      Рейтинг: +140

      BarcelonianDestroyer > russkiisergei 8 мая 2016, 15:04

      Не бомби человечек)

      1
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