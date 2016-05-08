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    Хиддинк: «Сандерленд» бился за победу, а мы просто хотели победить»

    Главный тренер «Челси» Гус Хиддинк философски ответил на вопрос о причинах победы «Сандерленда» над его командой (3:2).

    «Игра была очень напряженной. «Сандерленд» бился за победу, а мы просто хотели победить.

    В первом тайме мы играли довольно неплохо, могли еще забить несколько голов. Болельщики «Сандерленда» здорово поддерживали свою команду, весьма возможно, что именно это вдохновило их команду.

    Во втором тайме Диего Коста вновь мог отличиться, но соперник приложил все усилия для победы. Что касается двух желтых карточек Терри, то мне кажется, что это перебор со стороны арбитра», — заключил Хиддинк.

    Источник: BBC

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    08.05.2016 07:22
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