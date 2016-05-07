Зидан: «Роналду сыграет с «Валенсией», если будет хорошо себя чувствовать»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан рассказал о кадровой ситуации в команде перед матчем 37-го тура Примеры против «Валенсии». Ранее сообщалось, что наставник намерен выставить на игру второй состав.

«Бензема будет с нами, он готов играть. Я не знаю, начнет ли он матч в запасе или в стартовом составе – это будет зависеть от его самочувствия.

Мы не думаем о финале Лиги чемпионов, мы думаем об оставшихся играх Примеры.

Криштиану сыграет, если будет хорошо себя чувствовать. По-моему, он идеальном состоянии. Лучший способ подготовиться к финалу – сыграть два последних матча в чемпионате», – сказал Зидан.