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    Зидан: «Роналду сыграет с «Валенсией», если будет хорошо себя чувствовать»

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан рассказал о кадровой ситуации в команде перед матчем 37-го тура Примеры против «Валенсии». Ранее сообщалось, что наставник намерен выставить на игру второй состав.

    «Бензема будет с нами, он готов играть. Я не знаю, начнет ли он матч в запасе или в стартовом составе – это будет зависеть от его самочувствия.

    Мы не думаем о финале Лиги чемпионов, мы думаем об оставшихся играх Примеры.

    Криштиану сыграет, если будет хорошо себя чувствовать. По-моему, он идеальном состоянии. Лучший способ подготовиться к финалу – сыграть два последних матча в чемпионате», – сказал Зидан.

    Источник: Goal.com

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    07.05.2016 20:38
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 7 мая 2016, 22:12

      сыграет, если будет хорошо себя вести...

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