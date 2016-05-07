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    Владелец «Лестера» выиграл в карты 2,5 миллиона, отмечая чемпионство команды

    Владелец и президент «Лестера» Вишай Шривадданапрабха выиграл в казино 2,5 миллиона фунтов, празднуя завоевание чемпионского титула своей командой. Отмечая успех «лисов» в кругу друзей, тайский миллиардер оказался в игорном доме, где выиграл значительную сумму в карточной игре.

    Напомним, ранее СМИ сообщали, что Шривадданапрабха намерен подарить игрокам «Лестера» в честь победы в АПЛ по «Мерседесу», а также оплатить им поездку в Монте-Карло для празднования чемпионства. Отметим, что накануне встречи 37-го тура Премьер-лиги с «Эвертоном» болельщикам клуба получат бесплатную пиццу и пиво.

    Источник: The Sun

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    07.05.2016 13:44
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 8 мая 2016, 00:58

      интересно, а как это связано с футболом?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +284

      Kano 7 мая 2016, 17:17

      Помню шейх подарил каждому игроку МС когда они приезжали в Абу Даби часы стоимостью 120 000 - 150 000. Так что мерсом не удивишь.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 7 мая 2016, 17:08

      для него эта сумма выиграша небольшая , там ставки изначально очень высокие...
      по мерсу это его престиж , опять же за рекламу больше втюхивают а эффект в сравнение с мерсами никакой , а тут все про него услышали...

      0
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      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 7 мая 2016, 16:58

      молодец индус.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 7 мая 2016, 15:58

      Деньги к деньгам. Попэрло..

      2
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      Рейтинг: +806

      тигрик 7 мая 2016, 15:31

      Когда фартит то во всем. Схватил удачу за хвост и не отпускает дядька;)

      4
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      Рейтинг: +62

      Pizarro 7 мая 2016, 15:09

      Красавчик Вишай, "Лестер" - молодец!!!
      "МЮ" и "Сити", "Шпоры" - всем копец!!!
      По "Мерсу" каждому и в Монте-Карло ужин закажи!!!
      Кто крайний за халявной пиццей? - подскажи...

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +155

      ewgen1986 7 мая 2016, 14:43

      Вот поперло

      1
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      Рейтинг: -46

      kurskih 7 мая 2016, 14:33

      Пока фартит - пусть ещё в лотерею сыграет ;)

      3
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      Рейтинг: -16

      scikuni 7 мая 2016, 14:30

      заразился везучестью лестера

      1
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