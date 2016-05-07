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    Старридж: «Я счастлив в «Ливерпуле»

    Нападающий «Ливерпуля» Даниель Старридж опроверг слухи о том, что между ним и наставником команды Юргеном Клоппом существуют разногласия.

    «Я счастлив в «Ливерпуле». Я никогда не показывал, что мне что-то здесь не нравится. Думаю, каждый понимает это, даже если пытается доказать обратное. Между мной и тренером нет разногласий и никогда не было. Выбирать состав — его работа. Это командная игра, и если тренер принял решение выбрать кого-то другого, я должен не падать духом», — сказал англичанин.

    Источник: Liverpool Echo

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    07.05.2016 10:24
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 7 мая 2016, 11:08

      игрок высочайшего класса, если бы не травмы....

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