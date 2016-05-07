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    Экс-игрок «Зенита» отправится в колонию на 10 лет за убийство супруги

    Санкт-Петербургский городской суд решил не изменять приговор бывшему защитнику «Зенита» Владимиру Долгополову, которого приговорили к 10 годам колонии строгого режима за убийство собственной супруги.

    Отметим, что защита экс-футболиста намерена добиваться отмены приговора в кассационной инстанции.

    «Суд оставил апелляционную жалобу без удовлетворения, приговор вступил в законную силу. Через месяц-максимум полтора Долгополов будет отправлен в колонию», — сказал адвокат.

    Долгополов играл в составе «Зенита» с 1979 по 1987 год, а также с 1989-го по 1991-й. В составе клуба он выигрывал чемпионат СССР.

    Источник: РИА «Новости»

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    07.05.2016 06:58
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +40

      Omanid87 7 мая 2016, 10:05

      А зачем вообще писать на бомбардире про такое? Пусть освещают такие новости нтвшники. Я хоть и болельщик Динамо,но зачем порочить косвенно или напрямую честь Зенита или какого-то еще клуба?

      0
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      ...
      Рейтинг: +6851

      Антибиотик > Omanid87 7 мая 2016, 10:51

      Причем тут честь Зенита? Никто никого не порочит, просто написано, что раньше играл за питерскую команду, тем более игрок он в прошлом зенитовский и клуб за него никакой ответственности не несет.

      -1
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      Рейтинг: +345

      Наварх 7 мая 2016, 10:00

      Какой автор "молодец", а то что Долгополов играл за московское Динамо, эстонский, армянский и финский клубы? Да, он воспитанник Петербуржской школы, чтобы раздуть скандал нужен бренд Зенит, а остальное не важно. Вроде футбол, но давайте грязью польём, современные авторы некомпетентны. Пример: стадион Зенита ещё не построен, катастрофа, долгострой, воруют народные деньги!!! Только тихо, стадион ЦСКА тоже с 2007 года не могут построить, но они молодцы, не воруют и вообще это не для прессы.
      Уверен, случай из темы новости не первый и не последний в мире, просто в массе это не выносят на люди, зачем...

      5
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      Рейтинг: +6851

      Антибиотик > Наварх 7 мая 2016, 10:46

      Пример со стадионом ЦСКА глупый, его строят за деньги Гинера, а зенитовский стадион за деньги Газпрома. Разницу чувствуешь?

      1
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      Рейтинг: +67

      Lenine > Антибиотик 7 мая 2016, 11:03

      Официально на деньги города.

      -1
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      Рейтинг: +345

      Наварх > Антибиотик 7 мая 2016, 11:03

      Комментарий глуп, если не уловили сути, то не надо ерунду писать. Для особо одарённых - суть о том, что поливают грязью в массе одну команду в новостях и всё плохо только у Петербуржцев, а остальные светленькие. Вы даже прокомментировали один только пункт из трёх приведенных про ЦСКА разницу чувствуете или тыкать и хамить это в норме у Вас?

      -1
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      Рейтинг: +918

      shikari__ > Lenine 7 мая 2016, 11:31

      если бы строили на деньги города, то он бы был готов сейчас не на 95%, а на 5%

      -1
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      Рейтинг: +918

      shikari__ > Наварх 7 мая 2016, 11:33

      ЦСКА строит скромный стадион, а Зенит "летающую тарелку". Разницу чувствуешь?

      0
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      Рейтинг: +345

      Наварх > shikari__ 7 мая 2016, 11:46

      Для особо одарённых Хамов: предполагалось, что петербургский футбольный клуб «Зенит» и его главный спонсор компания «Газпром» будут финансово участвовать в строительстве стадиона. Однако в итоге финансирование полностью проходит за счет городского бюджета.

      Вам завидно, что стадион в Петербурге лучше или Вы имеете ввиду, то что простой стадион ЦСКА стоится столько же, сколько сложнейший Зенита?)) Это хотели сказать?))

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +142

      SERG63 7 мая 2016, 09:42

      Нормальный срок за такое.Жалоба в таких случаях не катит.

      0
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      Рейтинг: +132

      никита голоян 7 мая 2016, 09:12

      у них и священник педофил)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 7 мая 2016, 08:32

      бандитский клуб

      -1
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