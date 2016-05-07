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    Хиддинк: «Тоттенхэм» потерял контроль над собой, чемпионы так не играют»

    Главный тренер «Челси» Гус Хиддинк поделился мнением об игре «Тоттенхэма». Напомним, шпоры лишились шансов на чемпионство после ничьей с «Челси» (2:2).

    «Они потеряли контроль и не смогли сыграть по-чемпионски. При всей эмоциональности той игры, я не думаю, что игроки «Челси» делали грубые подкаты и пытались нанести травмы.

    Это «Челси» должен был быть злым, ведь мы проигрывали 0:2! Но некоторые игроки «Тоттенхэма» потеряли контроль. После этого трудно было вернуть игру, которая должна быть у чемпиона.

    Думаю, это очень хороший урок для них: нужно показывать чемпионскую игру и не позволять вовлечь себя в инциденты, которые могут стать контрпродуктивными», – сказал Хиддинк.

    Источник: Mirror.co.uk

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    07.05.2016 00:47
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +32

      milanium 7 мая 2016, 11:05

      Да мы уведили прошлогоднего чемпиона челси. Ну прям не теряли контроль весь сезон

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 7 мая 2016, 08:51

      Хорошо сказал.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +50

      roskaz 7 мая 2016, 04:10

      В первом матче на Уайт Харт Лейн команды тоже сыграли в ничью, но игру Тоттенхэма нельзя было назвать агресивной, на мосту же они играли ужастно грязно.

      0
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      Рейтинг: +95

      demir301 7 мая 2016, 00:52

      Мудрые слова,мудрого человека!

      3
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