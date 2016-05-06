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    Аленичев: «Меня устроит, если «Спартак» при посредственной игре обыграет «Динамо»

    Главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев поделился ожиданиями от предстоящего матча 27-го тура РФПЛ против «Динамо». Напомним, встреча пройдет 8 мая на стадионе «Открытие Арена» и начнется в 19:30 по московскому времени.

    – В прошлом матче с «Локомотивом» вы сыграли от обороны. Сейчас результат важнее, чем стиль?

    – Результат на перовом месте, но и качество футбола важно. Если при посредственной игре мы наберем три очка – меня устроит.

    – Кто фаворит в предстоящем матче?

    – Трудно выделить. У них есть кадровые проблемы. У нас тоже не тренировались на этой недели некоторые футболисты. Только вчера Комбаров, Ромуло и Брызгалов работали в общей группе. Шансы 50 на 50.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.05.2016 13:21
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +628

      chempion_cska 8 мая 2016, 17:24

      Проиграете, как пить дать...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -2

      esperado911 6 мая 2016, 23:03

      Волера вернись!!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2506

      vgarakh 6 мая 2016, 16:34

      Вот это сказанул! Молодец!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +402

      Tri 6 мая 2016, 15:38

      Посредственного тренера устраевает посредственная игра... и эта команда хочет в еврокубки...

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +51

      IAmZlatan 6 мая 2016, 15:23

      ну Спартак фаворит, это глупо отрицать

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 6 мая 2016, 14:53

      Спартак выиграет.

      2
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