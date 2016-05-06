Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Раньери: «Попросил всех игроков «Лестера» остаться»

    Главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери дал понять, что полузащитник Рияд Марез, в услугах которого заинтересованы многие европейские клубы, не уйдет из команды.

    «Уверен на 99 процентов, что Марез останется. Я провел со своими игроками встречу, на которой сказал им не переходить в другие команды, поскольку там они могут лишиться игровой практики», – отметил итальянский специалист.

    Источник: Skysports

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.05.2016 10:46
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +69

      Liverpool-The-Best 6 мая 2016, 19:50

      Будем посмотреть, как говориться. Но если серьезно, если действительно останутся в команде, очень будет интересно посмотреть на этих ребят в ЛЧ.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +34

      MaxReds 6 мая 2016, 14:33

      Да было бы интересно посмотреть их в этом составе в лч!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +50

      roskaz 6 мая 2016, 12:10

      Раньери прав, но всё будет зависеть от того что важнее для самих футболистов, игровая практика или финансовая сторона вопроса.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11