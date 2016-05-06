Раньери: «Попросил всех игроков «Лестера» остаться»

Главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери дал понять, что полузащитник Рияд Марез, в услугах которого заинтересованы многие европейские клубы, не уйдет из команды.

«Уверен на 99 процентов, что Марез останется. Я провел со своими игроками встречу, на которой сказал им не переходить в другие команды, поскольку там они могут лишиться игровой практики», – отметил итальянский специалист.