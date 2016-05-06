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    За победу над голландцами игрокам сборной России было выплачено по 350 тысяч

    Полузащитник сборной России Игорь Семшов рассказал, за счет каких качеств национальная команда под руководством Гуса Хиддиника одержала победу над Голландией на чемпионате Европы в 2008 году.

    – За счет чего наша сборная выстрелила на Евро-2008?

    – Два фактора – дружный коллектив и отменная физическая подготовка. Между прочим, в первом матче по всем статистическим выкладкам мы перебегали Испанию!

    – Когда поверили, что пройдем Голландию?

    – Настрой был запредельный. К тому же понимали, что матч значит для Гуса. А голландцы на групповом этапе вынесли 3:0 Италию, 4:1 – Францию. Нас за соперника не считали. Перед выходом на поле бросилась в глаза их вальяжность. И еще нюанс. К стадиону в Базеле подъехали одновременно с голландским автобусом. Наш шофер ловко зарулил первым. В этом усмотрели добрый знак.

    – Что творилось после матча?

    – Шум-гам. Виталий Леонтьевич перешагнул порог раздевалки и услышал со всех сторон: «Двойные премиальные! Тройные!» Не согласиться с нами было невозможно.

    – Заплатили?

    – Да, тройные. Точную сумму не помню, но в общей сложности вместе с призовыми от УЕФА получили за «Европу» около 350 тысяч евро.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.05.2016 08:05
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    Комментарии20
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      Рейтинг: -186

      Protosser 6 мая 2016, 14:32

      Вот-вот... в очередной раз - показали, что "их" тупо волнует бабло. Не кричали: "Мы вышли в полуфинал!", кричали "ДАЙТЕ БОЛЬШЕ БАБЛА!"

      0
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      Рейтинг: +97

      Lordfrax 6 мая 2016, 12:21

      ясно

      -1
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      Рейтинг: +377

      bringing 6 мая 2016, 11:57

      Не плохо

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 6 мая 2016, 11:35

      ну и что сейчас они в месяц так получают

      0
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      Рейтинг: +31

      vlalvl 6 мая 2016, 11:25

      Да уж!

      0
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 6 мая 2016, 10:35

      Ей богу, лучше бы не говорил об этом. А то складывается ощущение, что когда вся страна радовалась значимой победе (первой за последние лет 20) футболисты подсчитывали барыши.

      3
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      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 6 мая 2016, 10:20

      350 тысяч на всех? Дзюба бы нос поворотил.

      1
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 6 мая 2016, 10:14

      "и услышал со всех сторон: «Двойные премиальные! Тройные!»"
      даже в такие моменты думают о бабле, мдааа все таки в Советском Союзе идеология была лучше.

      4
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      Рейтинг: +106

      nice_taste > FanatSerj 6 мая 2016, 12:58

      идеологии зло,и всегда были и будут злом

      1
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ > FanatSerj 6 мая 2016, 13:47

      Тоже в глаза бросилось! А мы-то наивные думали, что они за честь России-матушки бились, а оказывается всё вот как ...

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      Рейтинг: +47

      Ruludo 6 мая 2016, 10:08

      Все нормальные футболисты выходя в полуфинал/финал таких турниров начинают усиленно работать и получают запредельный настрой и огромное желание взять трофей, а наши: не успел зайти в раздевалку человек - сразу бабки просят, какие мы молодцы. Выиграйте титул, Вам сами все отдадут!

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      Рейтинг: +76

      Doctor Klyde > Ruludo 6 мая 2016, 12:19

      Вместо слова человек нужно употреблять Мутко. А в остальном все правильно.

      0
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      Рейтинг: +128

      Arhadiavol 6 мая 2016, 10:04

      зря сразу сказали, что заплатят...вдруг бы золото взяли)

      3
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