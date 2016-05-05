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    Юран ушел с поста главного тренера «Мики»

    По информации armsport.am, главный тренер «Мики» Сергей Юран покинул занимаемую должность. Напомним, вчера подопечные российского специалиста потерпели поражение от «Бананца» (0:2) в финале Кубка Армении, генеральным директором которого является Роман Асхабадзе, занимавший в прошлом аналогичный пост в «Спартаке».

    Кроме того, источник сообщает, что помимо Юрана свой пост оставил и президент клуба Хорен Оганесян. Отныне его обязанности будет исполнять гендиректор Армен Петикян.

    Юран был назначен главным тренером «Мики» в январе нынешнего года.

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.05.2016 19:38
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 5 мая 2016, 20:59

      и язык поварачивается ото специалистом называть, оно хде специальности училось?

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    • ...
      Рейтинг: +345

      zadira56 5 мая 2016, 20:28

      Повезло команде)

      0
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