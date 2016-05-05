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    «Вест Хэм» предложил «Марселю» 40 миллионов за Батшуайи

    «Вест Хэм» сделал официальный запрос в «Марсель» по поводу приобретения нападающего Мичи Батшуайи. Сообщается, что сумма возможного трансфера составит 40 миллионов евро.

    Если бельгиец переберется в лондонский клуб, то станет для «молотобойцев» самым дорогим игроком в истории. Тем не менее, «Вест Хэму» еще предстоит выдержать конкуренцию со стороны «Ювентуса», «Ливерпуля» и «Тоттенхэма», которые также проявляют заинтересованность в игроке.

    Отметим, что лондонцы хотели видеть форварда в своих рядах еще зимой, однако Батшуайи отказался менять клуб в середине сезона. В нынешнем розыгрыше Лиги 1 бельгиец принял участие в 35-ти матчах, забив 16 голов и сделав девять результативных передач.

    Источник: Guardian.com

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    05.05.2016 17:59
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +43

      Ystavshiy 6 мая 2016, 10:17

      22 года парню, не нужен ему Вест Хем. У него есть возможность выбрать гранд!

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