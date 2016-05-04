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    Эриксен: «Люди изменили свое мнение о нашем клубе»

    Полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен уверен, что его команда своими результатами изменила отношение к себе со стороны болельщиков и футбольной общественности.

    Напомним, что после 36-ти туров «шпоры» занимают в турнирной таблице АПЛ второе место и опережают «Арсенал» на три очка.

    «Люди изменили свое мнение о нашем клубе. Как правило, они хотели увидеть зрелищную, но непоследовательную команду. Мы проводим захватывающие матчи и показываем красивый футбол. Своей игрой мы заставили людей в нас поверить», — сказал датчанин.

    Источник: Mirror.co.uk

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    04.05.2016 07:56
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 4 мая 2016, 13:13

      Размечтался.

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