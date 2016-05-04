Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Левандовски считает, что «Бавария» незаслуженно вылетела из ЛЧ

    Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски не стал скрывать разочарования после вылета мюнхенской команды из полуфинала Лиги чемпионов. Напомним, что мюнхенцы уступили по сумме двух встреч «Атлетико».

    «Это очень больно. Мы заслуживали победы и игры в финале. Но это футбол», – сказал Левандовски.

    Польский форвард также выразил недовольство стилем игры соперника.

    «Игроки «Атлетико» на протяжении всего матча играли от обороны. Но это тоже футбол».

    Источник: AS

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.05.2016 01:01
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +61

      Георгий 07 01 93 рус 4 мая 2016, 21:33

      по голам то одинаково,и играла бавария лучше!!!интересней!!!мяч на выезде лучше бы отменили!!!бавария лучше!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +837

      eleng 4 мая 2016, 18:44

      Много факторов: первый матч с непоставленным пенальти, второй матч с незабитым. Невезение, плюс сильный соперник. Атлетико, возможно, даже лучший оппонент Реалу в финале. Забежал вперёд, правда, думаю так и будет. Но хотел финал: Бавария Реал. Пусть победит зритель и красивый футбол.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +187

      teodogat 4 мая 2016, 09:48

      Ты тоже такой нападающий, только с пустыми воротами герой...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6297

      порт 4 мая 2016, 07:28

      Результат на табло.

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +115

      rm4612 4 мая 2016, 04:40

      Левандовски выдает желаемое за действительное. Самокритичность не его конек.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -92

      Raxor 4 мая 2016, 01:36

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      засудил чакир!

      -9
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +35

      y-ago 4 мая 2016, 01:13

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Да - незаслуженно! Но, увы, победила.

      -5
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11