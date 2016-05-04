Левандовски считает, что «Бавария» незаслуженно вылетела из ЛЧ

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски не стал скрывать разочарования после вылета мюнхенской команды из полуфинала Лиги чемпионов. Напомним, что мюнхенцы уступили по сумме двух встреч «Атлетико».

«Это очень больно. Мы заслуживали победы и игры в финале. Но это футбол», – сказал Левандовски.

Польский форвард также выразил недовольство стилем игры соперника.

«Игроки «Атлетико» на протяжении всего матча играли от обороны. Но это тоже футбол».