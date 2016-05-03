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    Торрес: «Атлетико» умрет, чтобы выйти в финал Лиги чемпионов»

    Нападающий «Атлетико» Фернандо Торрес в преддверии ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов, в котором «матрасники» встретятся с «Баварией», поделился ожиданиями от предстоящей игры. Напомним, что в первой встрече мадридский клуб был сильнее со счетом 1:0.

    «Бавария» – лучшая команда, с которой мы играли в нынешнем сезоне. Но «Атлетико» должен выиграть эту войну. В этом сезоне мы забили практически в каждой игре, это необходимо повторить в ответном матче с «Баварией». Мои партнеры – одна команды, которая должна умереть за победу. Самое главное, что мы знаем, кем являемся и что способны обыграть любого соперника», – сказал Торрес.

    Источник: Marca

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    03.05.2016 19:36
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