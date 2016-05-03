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    Кривцов: «Если Ярмоленко нормальный парень, то он должен извиниться перед Степаненко»

    Защитник «Шахтера» Сергей Кривцов поделился мнениям о конфликте в матче 24-го тура УПЛ между полузащитником «горняков» Тарасом Степаненко и нападающим киевского «Динамо» Андреем Ярмоленко.

    «Степаненко не сказал ни слова и не показывал каких-то нецензурных жестов. Просто показал эмблему. Если уж удаляют за то, что нельзя радоваться, то не знаю, как тогда наш чемпионат хотят сделать более эмоциональным и зрелищным.

    Я считаю, что Ярмоленко должен извиниться, если он воспитанный и нормальный парень. Это не красит его как игрока сборной. Такие эмоции нужно сдерживать», – сказал Кривцов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    03.05.2016 18:48
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +139

      Pres Arsenal 4 мая 2016, 08:32

      Самое интересное что никаких извинительных комментариев от Ярмоленко за эти дни не было,и причем нигде-ни в прессе,ни в интернете.

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      Рейтинг: +57

      Ailend > Pres Arsenal 6 мая 2016, 23:06

      та Обиделся видать... Но надеюсь извиниться..

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