Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Мутко: «Мы не поддержали включение Косово в УЕФА, но решение надо исполнять»

    Президент РФС Виталий Мутко прокомментировал решение УЕФА включить Федерацию футбола Косово в члены союза.

    «Мы не поддерживали это решение, но так решил УЕФА. Будем исполнять. Все будет нормально. Мы же не собираемся завтра играть с Косово.

    Значит, они будут работать по нашему закону, если будут приезжать. Думаю, будут разводить сборные, если будем на каком-то этапе попадаться, до политического урегулирования этого вопроса. МОК принял Косово. Уже около 30 международных федераций приняли их», – сказал Мутко.

    Источник: Р-Спорт

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.05.2016 15:16
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +36

      Suicide 3 мая 2016, 16:54

      Даже Косово приняли, а Крым не берут ни в одну лигу)))

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11