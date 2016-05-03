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    Раньери: «Игроки «Лестера» играли душой и сердцем. В этом наш секрет успеха»

    Главный тренер «Лестер Сити» Клаудио Раньери поделился впечатлениями от победы в английской Премьер-лиге.

    «Я отлично себя чувствую. Разве может быть иначе? Матч между «Челси» и «Тоттенхэмом» я смотрел дома с мамой.

    Очень рад за наших болельщиков, да и за и весь Лестер. Все мы хорошо выполнили свою работу в этом сезоне. Я еще не виделся с игроками своей команды, но с нетерпением жду этого события. Мы должны порадоваться все вместе.

    Не знаю, в чем секрет нашего успеха. Может быть, все дело в футболистах «Лестера», которые играют душой и сердцем», – сказал итальянский специалист.

    Источник: Telegraph.co.uk

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    03.05.2016 13:05
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +720

      Den Bull 3 мая 2016, 13:36

      Согласен!

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      Рейтинг: +308

      hmelarj 3 мая 2016, 13:07

      Комментарий удален.

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