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    Ван Гаал: «Прессе трудно смириться, что я один из лучших тренеров мира»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал поделился мнением о многочисленных слухах о своем скором увольнении из клуба.

    «Ожидания от наших результатов были слишком высоки. Сейчас команда находится в переходном периоде, так что не все так просто.

    Я уже проходил ситуацию, когда пресса увольняла меня полгода. Но для моих игроков это другая ситуация. Футболисты каждый день читают в прессе о моей отставке, и как это может повлиять на мой авторитет? Как они будут выполнять мои указания, когда каждый день утверждается, что их тренер – никто?

    Я очень гордый человек и я – один из лучших тренеров мира. Просто прессе очень трудно с этим смириться», – заявил голландец.

    После 35 матчей в Премьер-лиге «Манчестер Юнайтед» идет на пятой строчке турнирной таблице, имея на своем счету 60 очков.

    Источник: Daily Star

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    03.05.2016 11:30
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 4 мая 2016, 16:53

      я бы сказал был одним из лучших)))ох этот ЛВГ)старики выдают не по годам)

      1
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    • ...
      Рейтинг: +19

      ManUtd Ismailov 4 мая 2016, 08:13

      Последние 3 месяца ВанГал только о своем уволнении. Ничего нового. Лучше бы вообще молчал.

      0
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      Рейтинг: +37

      Yuras666 3 мая 2016, 21:27

      с таким составом и такие результаты?! не смешил бы!!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3484

      Diesel133 3 мая 2016, 12:38

      журналюги конечно кадры те еще, но и ЛВГ нужно быть поскромнее. Такими высказываниями он только настраивает людей против себя

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +42

      DiJock 3 мая 2016, 11:37

      В ком-то проснулся Ибрагимович?

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 3 мая 2016, 11:34

      Скромняга.

      1
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