Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Ляпорт: «Атлетик» первым будет знать все о моем будущем»

    Защитник «Атлетика» из Бильбао Эмерик Ляпорт заявил, что пока не думает о смене клуба. Напомним, что в его услугах заинтересовано несколько европейских клубов, в том числе – «Манчестер Сити».

    «Сейчас я думаю только о том, чтобы быть полезным «Атлетику», чтобы добиться поставленных целей в сезоне. Я также хочу должным образом залечить травму. «Атлетик» я могу лишь поблагодарить за все, что клуб дал мне. «Атлетик» первым будет знать все, что касается моего будущего. Я уважаю «Атлетик», – написал он в своем Twitter.

    По данным Тransfermarkt, трансферная стоимость футболиста оценивается в 25 миллионов евро.

    Источник: Twitter

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.05.2016 08:51
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11