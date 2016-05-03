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    Дзанетти: «Интер» хочет завершить сезон в четверке»

    Вице-президент «Интера» Хавьер Дзанетти поздравил «Ювентус» с очередным чемпионством, но пообещал, что в скором времени его команда вернется к лидирующим позициям.

    «Милан еще вернется на вершину Серии А. А сейчас просто нужно отдать должное «Ювентусу» и забыть об этом.

    У «Интера» впереди важный матч. Мы хотим завершить сезон на четвертом месте. У нас совершенно новый состав, поэтому нужно время. К сожалению, в январе мы потеряли много очков, что не позволило нам попасть в Лигу чемпионов», – считает Дзанетти.

    После 36 туров «Интер» занимает четвертую строчку в турнирной таблице Серии А, имея на своем счету 64 очка.

    Источник: Tuttomercatoweb

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    03.05.2016 06:43
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